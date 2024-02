Pepe Lucho sorprendió a Ada en televisión nacional y le pidió ser su novia

Pepe Lucho dejó muy sorprendida a Ada con una serenata abajo de su casa. El mecánico quiso alegrar a su amiga y no dudó en contratar a un grupo de músicos para que lo acompañen mientras le cantaba. "Pepe Lucho no es mi cumpleaños, que tal sorpresa", exclamó Morales y a lo que su amigo respondió. "Yo te he traído esto porque yo sé que a ti te gusta mucho la música. Tú me conoces y sabes que por la única mujer que haría esto es por ti".