Pepe Lucho sorprendió a Ada con serenata y flores abajo de su casa

Pepe Lucho se enojó con Ada por haber expuesto a su hermano Gomas (Mateo Garrido Lecca) frente a los peligrosos prestamistas que la comenzaron a extorsionar con las altas cuotas de intereses del préstamo que recibió de parte de ellos. “Ya Pepe Lucho ¿otra vez? Ya me has dicho ya ¿acaso fui sola? Fui con el Gomas (…) pobrecito el Gomas, quedó todo noqueado, no te rías (…) No te lo he dicho, pero gracias por salvarme (…) Fuiste mi héroe”, mencionó Morales.