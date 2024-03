Macarena estalló en celos al encontrar a Pepe Lucho abrazando a Ada

Macarena fue a la casa de Pepe Lucho para pedirle disculpas por las veces que lo ha menospreciado por no tener dinero. Además, lo sorprendió al darle un apasionado beso y hacerle una "propuesta indecente" que lo dejó en shock. "¿Hay alguien en tu casa? Pepe Lucho, ¿me vas a mostrar tu cuarto o no?", dijo la modelo y a lo que el mecánico no dudó en llevarla a su habitación.