Macarena confesará a Ada sus sentimientos por Pepe Lucho (AVANCE)

Ada (Maricarmen Marín) no tendrá reparo en decirle a Macarena (Korina Rivadeneira) que no está feliz con su relación con Pepe Lucho (César Ritter) y que no quiere que juegue con él. Sus palabras ocasionarán que la influencer se sincere y confiese que está enamorada del mecánico. La cantante quedará en shock y ¿la apoyará en su romance?