Leonardo declaró su amor a Ada: "Yo también estoy enamorado de vos".

Ella no imaginó que Leo le confiese que él también está enamorado. Ada no aseguró que no le cree nada porque de ser así él hubiera confiado en la cantante. Además, el hijo de Pilar no esperaba que Ada le reclame por sus acercamientos con su expareja Macarena. Finalmenta, la pareja aceptaron que se aman, pero evitarán herirse al iniciar un romance.