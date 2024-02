Felipe expondrá el secreto de Ada frente a Leonardo (AVANCE)

Ada no soportó que Felipe fingiera ser su hermano para cubrir a su hija en el colegio y tomó la decisión de acabar con la posibilidad de iniciar una historia de amor. "Sabes que, yo me equivoqué. Fue un error inmiscuirte con mi familia. Yo creí que podríamos tener algo, pero no tenemos nada en común. Voy a estar siempre agradecida por todo lo que hiciste con mi mamá, eso no lo olvidaré jamás, pero todo se acabó aquí", sentenció.