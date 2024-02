Alucarda lanzó "maldición" a Bárbara por tildarla de estafadora

Bárbara (Virna Flores) enfureció con Alucarda (Teddy Guzmán) y la tildó de estafadora luego de fallar la última vez que le pidió un consejo. La cantante le reclamó por ser secuestrada en el hotel al cual la mandó para que funcione un hechizo y fracasar en su concierto por sus 20 años de carrera. "Me has engañado y me has estafado. Todo lo que me has dicho siempre sale a favor de Ada. No tienes capacidad. Bruja de pacotilla", exclamó y a lo que Alucarda comenzó a lanzarle una maldición.