Tito advirtió a Lorena: "No voy a parar hasta convertirme en el mejor papá"

“Por favor, Lorena, te lo suplico, solo quiero demostrarte que puedo estar a la altura de nuestra hija”, mencionó Lara, y continuó suplicándole e incluso le aseguró que está educándose para poder tener otra imagen de padre: “Escúchame, yo siempre he sido un poco bestia y eso no se me va a ir de la noche a la mañana, pero estoy tratando”.