Ada quedó en shock al saber que Jessy trabajará con Bárbara

Ada (Maricarmen Marín) no pudo esconder su molestia al saber que Bárbara (Virna Flores) contrató a Jessy (Arianna Fernández) para que sea su asistente personal. La cantante quedó en shock con la noticia y le aseguró que no le agradaba para nada que trabajen juntas. Además, le lanzó una advertencia a su hermana. "Solo espero que no estés de informante y le empieces a contar mi vida a la Bárbara", dijo Morales muy incómoda.