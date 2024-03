Ada lanzó cachetada a Jessy por dura amenaza

Jessy quedó en shock cuando el Trinche (Diego Pérez) le terminó para siempre. El joven enfureció con la hermana de Ada al saber que su sobrina los vio besándose en la casa de Alucarda, por lo que decidió no volver a verla. "Lárgate. No quiero volver a verte nunca más. Olvídate, no quiero tener líos. No vuelvas a buscarme nunca más. Esto se acabó. Punto final", sentenció.