Ojitos hechiceros: ¿Joao acabó con la vida de Estrella tras dispararle?

En el pasado capítulo de Ojitos hechiceros, Estrella (Melissa Paredes) fue víctima de la maldad de Joao (Rodrigo Sánchez Patiño) cuando intentaba rescatar a Paulina.

La cantante persiguió a su ex, pero este la amenazó si no desistía y ante la negativa de ella le disparó en el vientre dejándola mál herida. En ese momento apareció Julio, quien forcejeó con Joao, pero no logró atraparlo.

Mira: Ojitos Hechiceros: Estrella cambió de 'look' por esta razón

¿Qué dijo Estrella en esta crítica situación?

Mira: Ojitos Hechiceros: Estrella cantó "Gitana" de Marisol y La magia del norte

Todos los episodios de Ojitos Hechiceros en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!