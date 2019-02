Ojitos hechiceros 2: Jano explotó de ira contra Sabrina frente a todos

En el capítulo de Ojitos hechiceros 2, Jano (Pablo Heredia) estaba nquieto por el duelo con Belén (Ximena Palomino) ante a presión de Sabrina (Cielo Torres), perdió la paciencia con ella y le hizo una fuerte advertencia.

La Superpoderosa despotricaba de la Guerrera del Norte, pero cuando el argentino manifestó su temor por perder el reto, ella arremetió contra él de la peor manera.

"Estoy harto. Estoy acá por la plata, no por ti. No me interesa dejarte en medio del show. A mí no me gritas más."

