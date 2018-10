Instagram: Melissa Paredes celebró primer año de su hija Mía Cuba Paredes

Melissa Paredes celebró hace algunos día el primer año de nacimiento de su hija Mía, para quien organizó junto a su esposo Rodrigo Cuba dos reuniones junto a familiares y amigos cercanos.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz que encarna a Estrella en Ojitos hechiceros, y su esposo compartieron fotografías y videos del festejo en el que mostraron todo su amor por su primogénita.

Los emocionados padres dedicaron también mensajes cariñosos para la niña que se ha convertido en la luz de sus vidas.

Mira: Así fue el gran final de Ojitos Hechiceros

"¡Feliz cumpleaños, amor de mi vida! ¡Feliz cumpleaños mi princesita de mamá! Dios te bendiga y te proteja siempre, mi amor. Eres el regalo más hermoso que papá lindo me dio, eres mi fuerza, mi mundo, mi más grande amor. Gracias por llenar mi vida de luz. Le doy gracias un millón de veces a Diosito por haberme elegido para ser tu mamá. Te amaré y te protegeré siempre. Te amo con todo mi ser, mi hermosa Mia. Mamá, 25.10.2017", escribió Melissa Paredes.

Por su parte, el futbolista publicó: "Feliz cumpleaños mi princesita hermosa, la niña de mis ojos. Un año lleno de aprendizaje, felicidad y el amor más puro. Eres el mejor regalo que Dios nos pudo haber dado, nuestra fuerza y mundo entero!! Te amo con toda mi vida, mi princesa hermosa."

Mira: Melissa Paredes utilizó una doble para esta escena de Ojitos Hechiceros

Música

Song: MBB – Fresh (Vlog No Copyright Music)

Music provided by Vlog No Copyright

Music. Video Link: https://youtu.be/JSqwkbsvkJ0

Todos los episodios de Ojitos Hechiceros en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!