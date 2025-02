Karina Calmet tras regresar a AFHS: Casi lloro al decir "cosito"

Karina Calmet se mostró emocionada de volver a Al fondo hay sitio 2025 como Isabella Picasso para grabar junto a Francesca (Yvonne Frayssinet). La actriz peruana aseguró que se casi llora al decir sus célebres frases como "¡Oh my!" y "Cosito". "Hoy me ha tocado decir el '¡Oh my!' Estoy emocionadísima, casi lloro al decir 'cosito'. Sí, me lo pedían y me gritaban por la calle: Palo seco. Yo me mataba de risa", expresó.