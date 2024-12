Ramiro explicó a Ignacio su contrato matrimonial con Nina

"Por eso pautamos en este contrato que no me puedo acercar a ella. Nina me lo pidió, como ella (Alessandra) la agredió, quiere que no me acerque a nadie que le haya hecho daño", señaló el Jaguar y a lo que Ignacio dudó en su palabra, pues señaló que en el contrato había algunos puntos que le parecían raro como un plazo mínimo de 1 año de casados.