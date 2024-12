Nina terminó su "relación" con Ramiro: "Qué decepción"

Nina (Patricia Barreto) tomó la drástica decisión de terminar su falsa relación con Ramiro (Nacho Di Marco) luego de encontrarlo en el baño con Alessandra (Vanessa Saba). La repostera expresó su decepción con el futbolista y acabó con él. "Qué decepción, pensé que tenías palabras. Esto de la relación ficticia no me está haciendo bien. Qué bueno que no firmé el contrato. Ahora eres libre y puedes hacer lo que tú quieras", sentenció.