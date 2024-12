Mirta exigió a Paloma que se aleje de Nina para siempre

"Tú me conoces, tú crees que yo no me estaría enterada. Tú continuaste con tu embarazo, diste a luz a una niña y la criaste con ese tal Ángel. Siempre estuve presente en la vida de mi nieta. Siempre estuve pendiente de todo, de sus becas de estudios, de los premios que ganaba. ¿Tú crees que caían del cielo? No, era yo moviendo mis influencias", confesó Paloma.