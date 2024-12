Nina reveló su secreto con Jaguar: "Lo vi besando a Alessandra"

Ignacio (Sebastián Monteghirfo) consultó a Ramiro sobre el contrato que tiene con Nina. Asimismo, le preguntó por la cláusula que involucra a su esposa Alessandra (Vanessa Saba). "Alessandra es tu mujer y ofendió a la mía. Pautamos en este contrato que no me puedo acercar a ella. Nina me lo pidió, como ella (Alessandra) la agredió, quiere que no me acerque a nadie que le haya hecho daño", dijo el futbolista.