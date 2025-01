Bruno destrozó a Valentina: "Me aburrí de ti"

Valentina (Valentina Saba) no imaginó las duras palabras de Bruno (José Miguel Argüelles), quien le dejó en claro que ya no son novios, pero continúa siendo su guardaespaldas. "Sabes por qué no funcionamos (porque no tuviste las agallas para continuar) no, porque yo también me aburrí de ti", dijo el hermano de Bruno y a lo que la abogada quedó devastada.