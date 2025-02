Ángel desterró de su vida a Leandro: "Adiós para siempre"

Leandro intentó convencer a Ángel de que no se vaya de su vida, ofreciéndole una nueva casa en un mejor vecindario. Sin embargo, el esposo de Mirta le dejó en claro que no quiere nada de su parte. "Yo ya no quiero tener contacto con las personas que nos han robado... Adiós para siempre, Montes. Este angelito se cansó. Si alguna vez me cruzo en la calle contigo, para ti soy Angélico Garay", sentenció.