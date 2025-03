Patricia chantajeará a Leandro por culpa de Sheyla (AVANCE)

Patricia (Connie Chaparro) no tendrá piedad de Leandro (Raúl Zuazo) al chantajearlo con unas fotos, donde aparece acompañando a Sheyla (Melissa Paredes) en la cárcel. Y es que la cantante fue a visitar a su madre con el alcalde, quien no imaginó que la conductora lo llamaría para atormentarlo. "¿Qué tengo que hacer para que no hables del tema en tu programa?", preguntará el político.