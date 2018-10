Mi Esperanza: Tati le confesó a Chicho que Flor es su hija

En el capítulo anterior de Mi Esperanza, Tati (Stephanie Orúe) decidió sincerarse también con Chicho (Gonzalo Molina) sobre su maternidad con Flor (Daniela Rodríguez).

La hija de Teófilo (Carlos Victoria) aprovechó la visita del padre de su bebé para confesarle que la adolescente que se crió como su hermana es en realidad su hija, una revelación que lo dejó perplejo.

"Debes estar horrorizado de mí, puedes irte si quieres. Me lo merezco", manifestó la joven al ver lo desconcertado que se veía Chicho; no obstante, él la sorprendió con su respuesta.

"No me voy a ir, me lo explicas después con calma", contestó de forma serena para después acariciarel rostro de Tati.

