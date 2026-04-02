Gabriela se sacrificará para capturar a Leonardo (AVANCE)

Gabriela (Sirena Ortiz) está cansada de todas las muertes que viene provocando Leonardo (Gonzalo Molina), por lo que tomará la radical decisión de aceptar irse con el malvado sujeto y que deje tranquilo de una vez por todas al entorno familiar y de amigos.
Sin embargo, esta medida enloquecerá a Diego (Javier Dulzaides), pero León (André Silva) aprovechará para contarle cuál es el verdadero plan de Gabriela al decidir irse con su supuesto papá.
Diego cayó en la trampa de Augusto y todo esto estaba por involucrar a Renata (Andrea Mejía): "Agusto, por favor, no hagas esto. Agusto, mírame, Agusto. Agusto, por favor, no la llames".
'El Bravo' hizo caso omiso a lo que dijo el oficial y llamó a la cocinera para contarle lo que estaba sucediendo: "Aló, Renatita. A que no sabes con quién estoy (¿Diego? ¿Dónde está Diego?) Exactamente. Estamos pasando un momento muy lindo (Por favor, por favor, no le hagas nada. Por favor, te lo pido, no le hagas daño)".
Automáticamente Campos intentó relajarla mencionándole que todo estaba bien: "Mi amor, estoy bien. Estoy bien, no tienes nada de qué preocuparte, te lo prometo (Por favor, por favor, por favor, no le hagas daño. No le hagas daño, Por favor, por favor, por favor, por favor)".
Antes de su boda, Gabriela decidió buscar a Leonardo en la cárcel para expresarle todo lo que siente antes de no volver a verlo nunca más. La joven le recalcó que Bastian (Rodrigo Sánchez Patiño) es su verdadero padre y se despidió para siempre del empresario con duras palabras.
"¿Cómo podría (quererte) después de todo el daño que nos hiciste? Pero no debo odiarte, no debo llevarme conmigo este sentimiento. Nunca olvidaré el daño que nos hiciste, pero tampoco puedo dejar que tu recuerdo me atormente todo este tiempo. Adiós para siempre. Tú no puedes amar a nadie, eres incapaz de sentir amor por alguien", exclamó furiosa.
Catalina se llevó el susto de su vida al ver que un encapuchado le disparó a su chofer y luego la empezó a apuntar con su arma. La gran sorpresa fue cuando se dio cuenta de que se trataba de Leonardo, a quien creía muerto. "He regresado de la muerte, mi amor", exclamó el empresario.
"Estoy vivo y he venido porque tenemos cuentas pendientes", agregó el padre de Brigitte, para luego agarrar por el cuello a su exesposa, quien no dejaba de gritar. "Maldito, miserable, tú mataste a Rosario. Ayuda", exclamó, pero Leonardo le dio un golpe en la cabeza y se desmayó, por lo que la cargó y la metió en su auto.
Al ver el tenso momento, Renata enfureció y le reclamó: "Basta Memo, ¿y tú? ¿Quieres intimidarnos? No lo vas a lograr, así que lárgate", pero no imaginó que Leonardo la cuestionaría.
"Yo solo tengo una duda. ¿Por qué conmigo no, Renata? ¿Por qué?", dijo muy seguro de recibir una respuesta.
"¿Qué clase de pregunta enferma es esa? ¡Lárgate, te he dicho!", exclamó Memo muy indignado por lo que había dicho Leonardo.