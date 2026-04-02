Gabriela se sacrificará para capturar a Leonardo (AVANCE)

"Estoy vivo y he venido porque tenemos cuentas pendientes", agregó el padre de Brigitte, para luego agarrar por el cuello a su exesposa, quien no dejaba de gritar. "Maldito, miserable, tú mataste a Rosario. Ayuda", exclamó, pero Leonardo le dio un golpe en la cabeza y se desmayó, por lo que la cargó y la metió en su auto.