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¿Leonardo terminará con la vida de Alma? | Composición: Katherine Lozano

Luz De Luna 4: ¿Leonardo terminará con la vida de Alma? (AVANCE)

Por: Katherine Lozano Salas

Leonardo ha secuestrado a Alma por lo que León perderá totalmente los papeles por la vida de su esposa.

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gonzalo molinavanessa silva

¡En peligro! Leonardo (Gonzalo Molina) tiene en su poder a Alma (Vanessa Silva), y al enterarse de la terrible noticia León (André Silva) entrará en crisis pues sabe que el malvado sujeto puede poner en acción su plan para terminar con la vida de la abogada.

Leonardo reclamó a Renata por embarazarse de Diego

Leonardo está libre y ha decidido que quiere hacerle la vida imposible a Renata (Andrea Mejía), por lo que la buscó cerca al restaurante que tiene con Memo y la quiso sorprender con un regalo para el bebé que espera de Diego (Javier Dulzaides).

"Hola, sobrinos. Me encanta verlos así, contentos. Me enteré de la hermosa noticia, Renata, que estás embarazada. Felicitaciones. Le traje un regalo a tu bebé", dijo el malvado sujeto.

Automáticamente Memo se enfureció: "Lárgate Leonardo, lárgate o te saco yo a patadas (¿Qué pasa Guillermo? ¿Te vas a poner malcriado con tu tío?) Me tienes harto tú y tus bromas, ¿sabes? ¿Te quieres mechar conmigo? Nos mechamos, pues nos mechamos".

Leonardo cuestionó el embarazo de Renata

Al ver el tenso momento, Renata enfureció y le reclamó: "Basta Memo, ¿y tú? ¿Quieres intimidarnos? No lo vas a lograr, así que lárgate", pero no imaginó que Leonardo la cuestionaría.

"Yo solo tengo una duda. ¿Por qué conmigo no, Renata? ¿Por qué?", dijo muy seguro de recibir una respuesta. "¿Qué clase de pregunta enferma es esa? ¡Lárgate, te he dicho!", exclamó Memo muy indignado.

Diego encaró a Leonardo

En ese momento llegó Diego apuntándole a Leonardo para enfrentarlo por estar molestando a Renata en la situación de gestación que se encuentra.

"Por fin te tengo, Leonardo (Capitán Campos. Qué sorpresa) De estas solo sales muerto, muerto", discutieron.

¿Por qué Leonardo invitó a cenar a Alma?

Pero lo que fue aún más sorprendente, sino que el malvado sujeto tuvo el atrevimiento de invitar a la abogada a una cena para dos: "Alma, Alma, Alma, un momento. Te quiero invitar a cenar (¿Disculpa?)".

Leonardo le explicó el motivo de la inusual invitación: "Tú quieres conocerme, ¿no? Quieres saber qué cosa pasa por mi mente ¿No te parece esta una buena oportunidad? ¿Qué te parece si tú y yo, juntos empezamos este juego? ¿Aceptas?"

Alexis confesó a Alma que es su verdadero padre

Alexis llegó a la casa de Alma decidido a contarle la verdad sobre su paternidad. "Tú mereces saberlo. Ya es hora de acabar con tanta mentira. Alma, esto no es fácil para ti, pero tienes que saber que Bárbara todo este tiempo te ha estado mintiendo. Bueno, le he estado mintiendo a todos", comenzó diciendo.  

La abogada quedó en shock y le pidió una explicación. "Alma. Ciro Mujica no es tu verdadero padre ni el de Luna. Yo soy tu padre, yo soy tu único padre", confesó y a lo que la esposa de León Zárate no le creyó, pero luego Bárbara (Marisol Aguirre) se lo confirmó.

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