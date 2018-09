Instagram: "Steven" hizo una divertida imitación de "Esperanza"

Luis José Ocampo ha mostrado en más de una ocasión la buena relación que tiene con Alessia Lambruschin, su compañera y hermana menor en Mi Esperanza.

A través de su cuenta de Instagram, el actor, intérprete de Steven en la telenovela, ha compartido videos e imágenes en las que demuestra cómo se divierte con la pequeña, además de tiernos mensajes.

"Alessia Lambruschini eres muy especial, una niña maravillosa entiendes tanto para ser tan joven, tienes un talento que cada ves que grabo a tu lado me quedo admirado, me encanta poder trabajar contigo e interpretar a Steven, tu hermano, amigo y héroe y que tu seas su Esperanza para salir adelante. Esta historia quedará grabado para siempre en mi corazón y en el de muchos peruano y seguro que dará mucho que hablar, no se pierdan de lunes a Viernes de 9:30 p. m. por América Televisión mi Mi Esperanza, producido por del Del Barrio.

Mira: Silvia y Steven dejaron en ridículo a Bastián por ofenderlos

Todos los episodios de Mi Esperanza en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!