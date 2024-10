Yahaira Plasencia estrenó canción "Soltera" en concierto gratuito.

Y sobre la letra de la canción, Yahaira dice, “Mi canción no está dedicada a nadie, es la etapa en la que me encuentro y me identifico. Esta canción motiva y celebra el desarrollo personal y profesional de las mujeres, nosotras podemos avanzar y progresar con independencia, sin la necesidad de una pareja. ‘Estoy soltera y pago con mi billetera’, estribillo de mi canción, quiere ser un himno de libertad y empoderamiento femenino, las mujeres somos dueñas de nuestro destino”.