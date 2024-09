Farfán afirmó que su última novia fue Yahaira y no Darinka

Yahaira Plasencia no descartó ser parte del grupo de artista que se podría presentar en la inauguración del mall de Jefferson Farfán, pero aclaró que no espera que la llamen. "Negocios son negocios, pero no creo, la verdad no creo que pase eso. Igual yo le deso lo mejor a todo el mundo y estoy bastante proyectada en mis cosas. Ya no voy a decir enfocada", expresó.