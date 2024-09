Melissa Klug encaró a Evelyn Vela por broma con Yahaira

"No tengo nada que hablar de ella ni ella tiene nada que hablar de mí. No tengo ni un problema. No tengo nada que hablar de ella ni ni ella tiene nada que hablar. No tengo nada que hablar de ella. Igual le escribí y me dijo que era broma y que ella estaba hablando de otras cosas, seguramente. Le dije que no me parecía sus comentarios", expresó.