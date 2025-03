¿Vania Torres y Gabriel Meneses en salidas? Así se pronunciaron

Vania Torres se pronunció luego de las fuertes especulaciones sobre un presunto romance con Patricio Parodi. “¿Así? Yo no sabía. No, no, es mi amigo, me cae bien, se le extraña acá, en verdad, este, yo ya lo he dicho un montón de veces, y una de las razones por las cuales me ha ido bien aquí es porque él me ha apoyado y muchas veces he estado a punto de irme o de que me boten y me ha apoyado", expresó.