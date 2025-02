Katia Palma lanzó dura advertencia a Vania Torres tras perder

Katia Palma no toleró que Vania Torres se demore más de lo debido en la competencia y le lanzó una advertencia. "Quiero que me escuches una cosa y quiero que me escuches bien. Si no pones de tu parte, si no pones esa garra que necesitamos, yo misma voy a pedir un cambio en el equipo", dijo la conductora visiblemente incómoda.