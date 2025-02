Michelle Soifer enfureció contra Vania Torres: "Una vergüenza"

Michelle Soifer expresó su molestia al no ser elegida para competir y aseguró que cuando la ponen a Vania Torres pierde todos sus puntos. Sus palabras no pasaron desapercibidas para la deportista y trató de defenderse; sin embargo, la cantante continuó criticándola. "Contigo no me quiero pelear, sé honesta, te han dado un mes y medio y lo único que has hecho es dar vergüenza con la competencia. Se le ha dado la oportunidad (de competir) y a mí no", expresó la artista.