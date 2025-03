¿Vania Torres se molestó con Gabriel Meneses tras beso?

"Yo no pensé que lo iba a hacer. Yo pensé que que estábamos ahí como haciendo show, riéndonos, bromeando, pero eso no estaba planeado. Me quedé helada, se me pagó el Windows, no jugué y perdí los papeles. Pero bueno, no van a ver más, segura. Le voy a poner una orden de restricción al chico", comentó la surfista.