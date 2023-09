Úrsula Boza contó cómo fue grabar con Paul Vega en AFHS: "Estuve nerviosa"

"Mis nervios han sido por la admiración y el respeto que tengo hacia él. Un gusto. Los textos que yo tenía eran muy repetitivos y yo solté lo que venía. Le dije 'perdón que no te di algunos pies que eran para seguir' y me dijo que esté tranquila. La escena quedó en una. Que me toquen escenas con actores que yo respeto mucho, para mí es demasiado. Aprendo mucho de ellos y es gratificante", agregó.