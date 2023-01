Tilsa Lozano: “No me arrepiento de nada, yo sé cómo fueron las cosas”

“Yo no me arrepiento de nada (…) ¿por què me voy a arrepentir de algo que te hizo la persona que eres hoy? Si tu no hubieses pasado las cosas que has pasado, buenas y malas, no serías quién eres hoy, no serías tan fuerte como eres hoy, y eso es lo que yo siento que ha pasado conmigo. He vivido miles de injusticias y mucha gente que me señaló y me acusó (…) Yo sé mi verdad, yo sé cómo fueron las cosas (…)”, comentó respecto al escándalo en el que fue involucrada con Juan Manuel ‘Loco’ Vargas.