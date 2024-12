Natalia Segura utilizó sus redes sociales para defenderse de los ataques que está recibiendo desde que Ignacio Baladán anunció el cierre de su pastelería tras 8 años funcionando. La influencer no se quedó callada y aclaró a través de su cuenta de Instagram que no tiene nada que ver con la decisión de su pareja de no seguir con su negocio en Perú.