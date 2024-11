Ignacio Baladán: Así descubrió Natalia Segura que estaba embaraza

Si bien, dicho retraso no le pareció raro porque en los últimos meses había tenido irregularidades con su ciclo. "Nunca habíamos tenido un susto, nada. Tuve un retraso de 20 días, pero eso no era nada", dijo la modelo, quien decidió usar el tema para hacer un video de contenido para sus plataformas digitales. "Como comprando la prueba de embarazo, no era mentira ni actuado porque en realidad tenía un retraso", agregó.