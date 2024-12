La Segura e Ignacio Baladán no harán baby shower a su bebé.

Natalia Segura sorprendió a sus seguidores al revelar que decidió junto a Ignacio Baladán que no harán baby shower previo a la llegada de su primer hijo. "Creo que no, nada de cuento de baby shower, ya no más. Eso es mucho estrés que uno pasa. No, no, no ganas de baby shower no tenemos. Si hacemos solo lo haremos con amigos cercanos, algo privado", contó la influencer.