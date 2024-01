¿Alejandra Baigorria se casará por civil y religioso con Said Palao?

Alejandra Baigorria respondió si desea que su matrimonio se transmita por Televisión. La rubia no descartó que su boda se vea en la pantalla chica, pues prefiere que las personas critiquen viendo todo a detalle y no solo con lo que se comparte en redes. "A mí sí (me gustaría) porque como digo, igual la gente va a grabar con su celular, se van a robar las imágenes y van a rajar. Prefiero que critiquen bien con todas las imágenes completas, porque van a rajar sí o sí. Mejor que sea completo", acotó, para luego indicar que aún no tiene un presupuesto designado para su celebración.