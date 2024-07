"Alejandra Baigorria y Said Palao no se casan", reafirmó Rafael Cardozo

Alejandra Baigorria dejó en claro que le quitó la invitación a Rafael Cardozo a su boda con Said Palao ya que el ex de Cachaza aseguró que la "Patrona" no se iba a casar con el hermano de Austin Palao. "No, Rafael no está invitado. Le quité la invitación ya que dijo que no me iba a casar así que no lo voy a invitar pero ni de juego", dijo muy firme la empresaria de Gamarra.