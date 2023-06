Sahamara Lobatón emitió comunicado por acusaciones de infidelidad de su ex Youna

La hija de Abel Lobatón señaló que la única relación que mantiene con Youna es la de padres y reafirmó que actualmente está soltera. "A pesar de todo ello, hoy en día me veo en la necesidad de salir a aclarar que la única relación que me une al señor Yonathan Horna es la de padres de familia... las acciones que tome como cualquier persona soltera no pueden, ni deben ser de injerencia, ni reprochadas por quien fue mi pareja", puntualizó.