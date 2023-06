Samahara Lobatón: ¿su papá celebró ruptura de su hija con Youna?

Sin embargo cuando Abel fue consultado si mantiene una comunicación con su exyerno, el exdeportista confesó que no tienen un vínculo cercano como amigos ya que a Youna no le gusta el fútbol así que no tiene un tema en común para conversar. "Bien, lo normal. Al novio lo escoge ella así que es ella quien lo tiene que soportar. Normal, yo no voy a meterme en temas que nos son mías. No le gusta el fútbol así, ¿qué voy a hablar con él?", expresó.