Daniela Darcourt recordó conmovida este reconocimiento de Pedro Suárez Vértiz

“Recuerdo la vez en la que me invitaron a participar en la obra musical que le hicieron en homenaje… Me tocó interpretar uno de mis temas favoritos suyos: ‘Me elevé’. Evidentemente dije SÍ sin pensarlo dos veces, y es que, como negarme si se trataba de la figura más importante de la música peruana, del flaco genuino al que admiré siempre y al que le quería decir algún día mirándolo a los ojos LO MUCHO que su música me inspiró”, agregó.