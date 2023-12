Pedro Suárez Vértiz: ¿Cuál es la rara enfermedad que padeció por más 10 años?

“Hoy cumplo 52 años. Hoy es 13 de febrero, y en este mes también cumple 10 años mi diagnóstico de Parálisis Bulbar (un tipo de esclerosis que no empieza por las extremidades sino por el habla). Los doctores dicen que la tengo desde antes que me la diagnostiquen. Claro, porque recién cuando los síntomas se empezaron a notar, es que recurrí a ellos. Hasta que después de 2 años de indagaciones, me dieron la noticia”, escribió en una extensa publicación.