Daniel Sacro responde a críticas por diferencia de edad con Mónica Sánchez

Luego de que Mónica Sánchez hizo oficial su romance con Daniel Sacroisky, múltiples usuarios empezaron a llamarlo 'colágeno' por los 11 años de diferencia que existe entre ambos. Ante ello, el cantante no dudó en defender a la actriz y su relación. “Estimados profesionales del chisme y usuarios maliciosos: están profundamente equivocados. Yo no soy su colágeno; ella es el mío. Verán: a mí en la secundaria me decían ‘abuelo’. Y ella, de mente, cuerpo y espíritu, tiene 20 años menos que los que figuran en su documento. Con lo cual, le llevo 10 años. Por eso ella es mi colágeno”, escribió.