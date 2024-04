Patty destruyó a Charo: “Es una tremenda fingidaza”

“Usted, señora Charo, que tanto pregona el respeto y la sororidad, ni siquiera me llamó, ni siquiera me preguntó cómo me sentía, ni siquiera recibí un solo mensaje de usted”, juzgó Patty y no tuvo reparos en soltar tremendo calificativo: “Sabe una cosa, ya me di cuenta que usted es una tremenda fingidaza”.