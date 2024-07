Xavi recordó a Charo en la cárcel: "Tu maldición se hizo realidad"

Tras ser captura y enviado a prisión, Xavi (David Villanueva) no pudo evitar recordar las duras palabras de Charo (Mónica Sánchez), quien lo repudió y le aseguró que su verdadera identidad sería descubierta tras romperle el corazón. "Tu maldición se ha hecho realidad, Charo. Mi princesa Inca. Ahora todo el mundo me odia y me quieren matar. Ahora estoy solo", expresó el español muy apenado.