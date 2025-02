Mirella Paz anunció su embarazo: "Lo anhelaba hace tiempo"

"Este bebé ha sido planificado ya desde hace mucho con mi pareja. Llegó el momento, estamos súper felices, contentos, agradecidos con Dios porque es un milagrito. De verdad que lo anhelábamos desde hace mucho tiempo. No quiero decir cuántos meses tengo porque quiero cuidar a mi retoño y no se nota mucho (la pancita) todavía. No saber que va a ser", detalló.