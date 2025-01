¿Milett Figueroa sería jurado en nueva temporada de Bailando?

La actriz no dejó de aclarar el porqué no pasó las fiestas de fin de año con el presentador y su familia. "Fue una conversación que tuvimos y así lo decidimos. Yo respeto un montón los tiempos que él tiene con sus hijos. No siempre tenemos que estar juntos para no estar juntos. Fue algo que él me propuso y así lo decidimos", comentó.