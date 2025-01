Milett Figueroa reveló cómo fue convocada al reality de Marcelo

La exchica reality reveló cómo fue que el conductor argentino le propuso ser parte de este nuevo proyecto. Según señaló, ella no tiene ningún rol protagónico y solo estuvo acompañando a su pareja en las grabaciones. “Yo lo estoy acompañando a él. Realmente, desde el reality, yo siempre he sido su compañera, nunca he sentido que soy un personaje del reality", comenzó diciendo.