Milett Figueroa se hartó de críticas: “Estoy por mi novio ¿y?”

Milett Figueroa ha decidido poner el parche y así se refirió en la reciente edición del Cantando sobre las críticas y falta de respeto al jurado: “Yo lo único que pido Flor, no solamente para Mimi, sino para todos los participantes, pido respeto para todos los jurados porque si nos han puesto aquí es tema de producción, finalmente no es culpa de nosotros, o que estamos nosotros queriendo ocupar lugares que no nos merezcamos”.